A helyszínen Rásky Miklós, a vállalat PR- és kommunikációs menedzsere beszélt a gyermekeknek és a szülőknek arról, hogy ami egyszer bekerül egy háztartásba, az valamilyen formában ki is fog onnan kerülni. Így marad vissza a megvásárolt termékek után rengeteg csomagolóanyag is, mint például a szalámis és kolbászos csomagolás, vagy a tejtermékek különböző tégelyei.

Elárulta, hogy az úgynevezett tetra pak doboz háromkomponensű hulladék, ugyanis a papír és műanyag rétegek között egy vékony alufóliaréteg található, ami például a tejek esetében a gyorsabb lehűtést, hidegen tartást segíti elő. Miután mindenki kezébe vett egy-egy anyagot, Rásky Miklós kérésére rádobták a Földet ábrázoló játszószőnyegre, ezzel szemléltetve, hogy mennyire szemetes a bolygónk. A szemléletformálás jegyében a kicsik ezt követően megtisztították a Földet, majd szétválogatták és a megfelelő gyűjtődobozba helyezték az anyagokat.

Az előadás végén az is elhangzott, hogy az üveget gyakorlatilag bármennyiszer újra lehet hasznosítani. Szó volt arról is, hogy a magyar kommunális hulladék 70-80 százaléka még mindig lerakókba kerül és a pazarlást jól mutatja, hogy a kidobott szemét továbbra is mintegy harmada élelmiszer.