Hitükben megerősödve, feltöltődve tértek haza a Szentatyával történt találkozásról a tarjáni Szantner-testvérek. Áron és Kristóf is résztvett a Forráspont ifjúsági találkozón szombaton Budapesten. A közelmúltban bérmált Áron és tatabányai Szent Margit katolikus gimnáziumban harmadikos Kristóf nagyszerű élményekről számolt be a Kemma.hu-nak, pedig nem egy fontos és különleges vallási, egyházi eseményen vettek már részt.

No de térjünk vissza a Tarjánból, illetve Tatabányáról szervezett találkozásra Ferenc pápával. A Papp László Sportarénában a testvérek tizenegyezer lelkes fiatal társaságában vettek részt a Forráspont Ifjúsági Fesztiválon, és olyan szerencséjük volt, hogy tőlük lényegében karnyújtásnyira osztotta az áldást a pápa.

− Óriási, felejthetetlen élmény volt! Ferenc pápa mosolyogva osztotta előttünk az áldást az elektromos pápamobilból − idézték fel a fiúk, akik szerint a Szentagya kedves, közvetlen, jószándékú, szerethető vezető. A testvérek videót is megosztottak velünk, amelyen hallható, hogy nincsenek egyedül ezzel a véleményükkel, sőt! A pápa kifejezetten népszerű a fiatalok között. Volt, aki „olyan cuki” kiáltással lelkendezett, amikor elment előttük az arénában. Áron és Kristóf emellett olyan pillanatokat is elcsípett, mint amikor Rúzsa Magdi interjút adott, de nagyszerű élmény volt az is, ahogy a templomszerű monstre térben mobiltelefonokkal világítottak kortársaik. Mintha ezernyi gyertya mutatta volna a fényt és annak erejét. Az pedig egyenesen csodálatos, hátborzongató érzés volt, amikor együtt mondták el a Miatyánkot, és imádkoztak a békéért.