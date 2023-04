Leel-Őssy Zsolt okleveles településmérnök, a tervező Pro-Arc Építész Stúdió képviselője kifejtette szakmai véleményét az egyik ipari parki cég, a Suez Water Technologies & Solutions, legújabb beruházásáról. Az elhangzottakat látványtervek szemléltették. Arról is beszélt, hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kapott például a környezet- és a balesetvédelem, a közlekedést akadályozó szerep, valamint a városimázs is.

– A jelenlegi fejlesztés során építenek egy 30 méteres magasságú lepárlótornyot. A tervek szerinti fém tartószerkezetű építmény jellemzően középvilágos-szürke szendvicspanel burkolattal lesz ellátva – mondta a szakember, aki kérdésünkre elmondta, ha minden a tervek szerint halad, még az idén elkezdődhet az építkezés.

Kaptárak vannak

Úgy tudjuk, hogy a méhészeti telepnek, állatsimogatónak és szolgálati lakásnak szánt földterület a város északi részén található. Nagyrészt mellékutak szegélyezik, és azokon túl Kecskéd és repülőtere határolja. A terület szomszédságában található a Madárhegy és az előtte elterülő Majki erdő, valamint egy halastó. Újságírói kérdésre, hogy mi lesz a terület végleges sorsa, azt a választ kaptuk, hogy az eljárásokat követően képviselői döntés tárgyát képezi.

Módosítási javaslat érkezett egy másik helyrajzi számú ingatlanra, amelyen képviselői kezdeményezés szerint méhészeti telep, állatsimogató és szolgálati lakás is kialakítható. Ezenkívül a Labancberki dűlői terület beépítettsége is szóba került. A fórum arra is lehetőséget adott volna, hogy a helyben elhangzott észrevételek eljussanak Lazók Zoltán polgármesterhez. Ellenkező esetben – és a körülmények szerint csak erre nyílik lehetőség – legkésőbb április 2-ig várják írásban a reakciókat a [email protected] e-mail-címre.