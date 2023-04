Egy rövidebb fasor magnóliát ültettek el hétfőn az esztergomi Várhegy déli lankáján. A már most mutatós, később több törzses növények, melyek megnőve tíz méteres magasságot is elérhetnek. Hernádi Ádám polgármester és Heckel Zoltán önkormányzati képviselő hathatós, lapátolással, gereblyézéssel segített a megfelelő helyre tenni a fiatal növényeket.

A faültetésben a Klímapolitikai Intézet munkatársa is részt vettek. Vezetőjük, Litkei Máté, az intézet első embere az akcióval kapcsolatban rövid tájékoztatást adott a helyszínen. Mint többek között fogalmazott, július 27. és 29. között újra lesz MCC fesztivál Esztergomban, mely rendezvény a Mathias Corvinus Collegium és Esztergom városa között korábban létrejött szoros munkakapcsolat alapján működik idén is. Az MCC részeként dolgozó Klímakutató Intézet, ahogy az előző MCC–fesztiváloknál is, úgy idén is megrendezi szemétgyűjtő akcióját. Ehhez köthető a szintén környezetvédő, környezetszépítő megmozdulás, a Várhegyen most végzett fasorültetés is.

Litkei Máté hozzátette: „Minden évben nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az MCC-fesztivál egy fenntartható fesztivál legyen. Így nemcsak az összegyűjthető poharak akció, de a napelemmel működő telefontöltő állomások felállítása is része lesz a háromnapos rendezvénynek. A környezetvédelem szakmai programokban is megjelenik majd, hiszen a Mathias Corvinus Collegium ezen eseményén nemcsak könnyűzenei koncertekkel, hanem intellektuális feltöltődéssel, természetvédelmi szemléletformálással is várják az érdeklődőket a szervezők. Az előadásokon, az operatív és a szakmai részében is mint téma, szerepel majd a fenntarthatóság is.”