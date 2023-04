Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár katonái pályaorientációs napot tartottak a tatai laktanyában a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tanulóinak. A dandár közösségi oldalán számoltak be az eseményről. A kadétok a látogatásuk során részt vettek laktanya bejáráson, és egy statikus bemutatón, ahol a Logisztikai Zászlóalj, vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj, 36. Páncéltörő Rakétaosztály, és a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály eszközeit is bemutatták.

A legnagyobb sikere természetesen most is a Leopárd 2-sek voltak, aminek még a szerelőhangárját is megnézhették a diákok. De a nemrég a laktanyába érkezett PZH 2000-es önjáró lövegeket is bemutatták nekik, a a BTR 80/A-s csapatszállító harcjárművet pedig még belülről is kipróbálhatták. Emellett a kezükbe foghattak scorpio géppisztolyt, gránátvetőt, de még a mesterlövész puska távcsövébe is belenézhettek.