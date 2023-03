Bár az időjárás nem volt a legjobb, a pont 10 évvel ezelőtti hóviharos esettől távol állt az időjárás. Így a hideg és szeles idő ellenére is szép számmal gyűltek össze emberek a Kopjafás emlékparkban a forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának alkalmából.

Kezdésként a Komárom Ökumenikus kórusa adta elő a Himnuszt, majd Gál László Latinovits-díjas versmondó és Oláh Kálmán Pro Urbe díjas magyar−történelem szakos tanár szavalták el a Nemzeti dalt, illetve a Himnuszt. Ezt követően beszédet mondott Dr. Juhász György, az észak-komáromi Selye János Egyetem rektora, aki hangsúlyozta, hogy 1849 legfényesebb diadala Komáromhoz köthető: április 26-án az első komáromi csatában Görgey, Klapka és Damjanich itt vezette győzelemre a honvédséget a túlerő ellen.

Ezután elmondta, hogy hiába pusztított itt árvíz, tűzvész, járvány, a komáromiak mindig újjáépítették városukat, és mindig sikerült megújulnia. Majd megjegyezte: a komáromi polgárok a Duna mindkét oldalán példát mutatnak Európának abból, hogy kell működnie az egységnek: nem egymás erősségeit kioltva, hanem támogatva azokat.

A rendezvény során kulturális előadásokat is láthattunk a Garabonciás néptáncegyüttes, Mészáros Tamás előadóművész, Olasz István és Szabó Viktor színművész, valamint Korpás Réka és a Bellő zenekar közreműködésével.

A megemlékezés végén a két Komárom polgármestere, Keszegh Béla és Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom vezetősége, polgári és egyházi szervezetei, valamint magánszemélyek helyezték el a koszorúkat.

Az ünnepségsorozat ezután a Monostori erődben folytatódott, ahol a hagyományos Nagy Kokárdanap zajlott. Ennek során idén is színes és izgalmas programokkal várták az érdeklődőket, hiszen koncertet adott a Kormorán zenekar, megtekinthető volt A költő visszatér című rock- opera, valamint a szokásos 1848-49 es fegyver- és ágyúbemutatóra is sor került. Ezen felül rengeteg kiegészítő program is várt a kilátogatókra, így nyugodtan lehet mondani, hogy az idei március 15-én is mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot.