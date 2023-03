Telt ház előtt adta elő a Vaszary János Általános Iskola az idei március 15-i ünnepi műsorát, amit Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának alkalmából szerveztek.

Az előadáson Petőfit kisis­kolásként ismerhetjük meg az elején és követhetjük végig életének legfontosabb állomásain. A műsor csúcspontja a forradalom, ahol Petőfin keresztül ismerkedhettek meg a nézők a történelmi eseményekkel.

Az előadást most is Sárosi Csaba pedagógus rendezte, aki elárulta, hogy 5 hét alatt készültek fel a gyerekek a bemutatóra. Először csak a kisebb jeleneteket gyakorolták be külön-külön, majd végül a főpróbán állt össze az egész darab. A rendező elárulta, hogy most először egykori vaszarys diákokat is visszahívott az előadásra. A főszerepek ugyanis már komoly feladatot jelentettek a diákoknak. Végül az eredmény a tanárt igazolta. A műsort hosszú vastapssal éljenezte meg a közönség.

Érdekességek az előadásban Az előadásból sok érdekesség is kiderült. Helyet kapott az a kis Pilvax kávéházi jelenet is, ahol a hagyomány szerint Petőfi Nemzeti dal című versének kezdősora Szikra Ferenc hatására változott meg. Amikor Szikra meghallotta az eredeti kezdősort: „Rajta magyar, hí a haza!”, azt a megjegyzést tette Petőfinek, hogy: „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta a sort. De feltűnt a darabban a hős tatai orvos, szabadságharcos, Hamary Dániel is, aki cselekvésre ösztönözte Petőfiéket.

– Nagy Olivér már nyolcadikos volt, amikor felfedeztem, ő a tatabányai Árpád Gimnáziumból jött vissza eljátszani Petőfi szerepét. A Szendrei Júliát játszó Szabó Emese is a színjátszó csoport tagja volt, jelenleg a Tatai Református Gimnáziumban tanul. Mindketten azonnal igent mondtak a felkérésemre – árulta el a rendező, aki hozzátette: mindegyik szereplő nagyon ügyes volt és lelkes. Az esti előadás hangulata, a megvilágítás, a tatai dandárzenekar kísérete pedig igazi színházi élményt nyújtott a közönségnek. A hangulat fokozásához, a helyszínek könnyebb felismeréséhez különböző képeket, forradalmi jeleneteket vetítettek ki a színpad mögötti vászonra.

– Az előadásba szerettem volna táncos jeleneteket is tenni, ami a forradalmi hangulatot, a lázongó fiatalokat jelképezte. Felkértem a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit, volt vaszarys diákokat, hogy szerepeljenek a darabban. A korabeli ruhákat, a népviseletet is a kenderkétől kaptuk kölcsön. Így lett teljes és tökéletes az előadás – mondta Csaba tanár úr. A műsort a diákoknak három különböző időpontban mutatták be az iskola tornatermében. A díszelőadás pedig kedden 18 órakor volt, ahova minden tatait szeretettel vártak.