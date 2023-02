Gubody Ádám több éve lelkesen járja a lakóhelye környezetében található erdőket, réteket és akár órákon át vár a megfelelő pillanatra. Kitartásának köszönhetően olykor egészen közelről örökítheti meg a vadakat, a fényképeit pedig szívesen megosztja követőivel is. Tudását igyekszik folyamatosan bővíteni, éppen ezért a Fotóoktatás nevű fotóiskolában elvégezte a kezdő, majd a haladó természetfotós tanfolyamot is, melyekről oklevelet is kapott.

– Szüleimtől karácsonyi ajándékként kaptam a németországi utat, melyet az említett iskola szervezett. Összesen tizenhatan utaztunk: édesanyám, Fekete Kati mellett Esztergomból jött Szirányi István, Székely Magdolna és Szekeres János is. A két vezetőnk Szekeres János és Imre Anikó volt, mindketten nemzetközileg elismert EFIAP-fotóművészek – idézte fel.

A csoporttal egy csütörtöki nap reggelén Budaörsről indultak útnak, délben el is foglalták a szállást, majd kimentek az egyik olyan, Neuschönau település közelében lévő területre, ahol hiúzok élnek. A társaság kisebb csapatokra oszlott és így foglaltak helyet a lesekben, ahol a fagyos időben órákon át vártak az állatokra.

– Kezdett sötétedni, már nagyon fáztam, ezért mondtam édesanyámnak, hogy sétáljunk egyet, mert úgy gondoltam, hogy a hiúzok már nem fognak előbukkanni. Ahogy elmentünk, a ragadozók megjelentek, a társaim pedig meg tudták örökíteni őket, én pedig lemaradtam róluk – mesélte.

Másnap reggel aztán átmentek a nemzeti park egy távolabbi részére. A fotósok sűrű hóesésben, világosodásra értek oda arra a terepre, ahol a farkasok éltek. Gubody Ádám megjegyezte: ez az alkalom nem egészen úgy alakult, ahogy elképzelték, ugyanis kiderült, hogy az egész nagy területen csupán egyetlenegy farkas volt, mivel a többi kiöregedett, így azt az egy példányt örökíthették csak meg.

Érintetlen vadonban, elkerített területeken élnek

A Bajor-erdő Nemzeti Parkot 1970-ben alapították és híres arról, hogy gyakorlatilag csak és kizárólag a természet és az időjárás formálja, alakítja a terepet, nincsen emberi beavatkozás, illetve erdőgazdálkodás sem. Az állatok természetesen nem teljesen szabadon élnek, hanem hatalmas területeket kerítettek körbe számukra, de mégsem úgy kell ezt elképzelni, mint egy vadasparkot, mert fajonként jóval nagyobb az életterük.

A lesek jellemzően olyan helyeken vannak elhelyezve, ahonnan jó eséllyel meg lehet pillantani az állatokat. A lábatlani természetfotós egyébként több évnyi gyűjtögetés után vásárolta meg az új Canon EOS R7-es MILC, azaz tükör nélküli cserélhető objektíves gépét, mely a 600D-s fényképezőgéphez képest több kategóriányi ugrást jelent. A németországi túrán egy fotószaküzlet jóvoltából egy kölcsönbe kapott géppel járta a terepet.

Délután aztán átmentek egy másik hiúzok lakta helyre, de nem arra, ahol az első napon szerencsét próbáltak. Az állatok viszont nem nagyon akarták megmutatni magukat, az egyik hiúz órákon át pihent egy bokor mögött, majd úgy sétált el, hogy szinte nem is tudták megörökíteni. Ennek oka részben az volt, hogy a populáció növelése céljából éppen az első fotós napon szállítottak át az első hiúzos területről egy példányt az utóbbira, a már ott lakó fajtársak pedig még ismerkedtek az új jövevénnyel, ezért nem bújtak elő.

– Szombaton reggel visszatértünk a legelső helyszínre, de akkor sem volt mozgás, majd délután kötetlenebbül jártuk a nemzeti parkot. Mi néhány társammal vaddisznókat is megörökítettünk, de szarvasokat, medvét, sőt, egy kis tónál még vidrákat is láttunk. Végül visszatértünk a hiúzokhoz, húsz perc várakozás után meg is jelentek, két példány kijött játszani, majd egyikük kiült a sziklára, a másik meg elsétált. Aznap végre nekem is sikerült hiúzokat fotóznom – idézte fel lapunknak.