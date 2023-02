Tatára érkezett Rob McBride, az European Tree of the Year, vagyis az Európa Év Fája program utazó nagykövete. A Miénk a Grund Városvédő Egyesület közösségi oldalán számolt be arról, hogy Rob azért érkezett a városba, hogy nemzetközi környezetben is segítse népszerűsíteni az Angolkert Platánhídját.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar versenyre a Csurgó-kút Egyesület nevezte a Cseke-tavi fát, ami kiérdemelte az első helyet, így kerülhetett be az európai versenybe.