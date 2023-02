Pósa Andrea már kisiskolás korától kezdve nagyon szeretett olvasni, érdekelték a könyvek és a könyvtárak is. Mindig is humán beállítottságú volt, imádta az irodalmat. Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett, onnan pedig egyenes út vezetett a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarára. Az irodalom iránti vonzalma miatt magyar szakra iratkozott be.

– Egyetemi éveim alatt rengeteget tanultam, nagyon szerettem az óráimat, tanáraimat; lelkesen szívtam magamba az információkat. Dr. Nagy Imre tanár úrnak sokat köszönhetek, az ő irányításával, segítségével írtam meg szakdolgozatomat a felvilágosodás korának irodalmából. Az öt év alatt megtanulhattam, hogyan kell kitartóan kutatni, körüljárni, feldolgozni egy-egy témát – idézte fel.

A diploma megszerzése után egy Baranya vármegyei városban, Szentlőrincen egy középiskolában kezdett el tanítani magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Az ott eltöltött tíz év alatt sokat tapasztalt, szerette a gyakran nehéz körülmények közül, az Ormánságból érkező gyerekeket, a velük való foglalkozást. Tanárként nagy sikernek tartja, hogy ezek a diákok leérettségiztek, és gyakran országos versenyeken is eredményesen szerepeltek.

– Büszke vagyok tanítványaimra, akikkel több alkalommal eljutottunk a minden évben Győrben megrendezett Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjére is – árulta el.

Szülőfalujába való visszatérését követően 2019 novemberétől dolgozik a Bajnai Községi Könyvtárban. Bár könyvtárosi tapasztalatokkal akkor még nem rendelkezett, de a könyvek szeretete által mindig vonzódott a bibliotékához. Így ez az új feladat nem ijesztette meg.

– A könyvtárosi feladatok mellett én látom el a településen a közművelődési feladatokat is, ezért elvégeztem a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) által szervezett közművelődési szakember-képzést. Megismerhettem a megyében dolgozó szakembereket, így már segítségre is számíthattam a tevékenységem során – jelentette ki.

A Bajnai Községi Könyvtár 2015 óta működik a jelenlegi formában a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatási helyeként, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR) köszönhetően évente sok új kötettel gyarapodik az állomány, számos folyóiratot is kezébe vehet az olvasó. A megyei intézmény támogatásával rendezvényeket, előadásokat is szervezhetnek. A felújítást követően a bajnai könyvtár berendezése is nagyon modern, egyben barátságos lett.

– Minden korosztály érdeklődésének megfelelően, így az iskolásoknak és óvodásoknak is igyekszem sok-sok rendezvényt szervezni. Könyvtárosként, pedagógusként és szülőként is úgy gondolom, hogy az olvasóvá nevelést már igen kis korban el lehet, és el is kell kezdeni, ezért már kisbabáknak is tartunk programokat. Sok olyan könyvtártagunk van, aki már pár hónapos korában beiratkozott hozzánk. A könyvtár ad helyet a baba-mama klubnak, a Kerekítő foglalkozásoknak is – ismertette.

Rendszeresen vannak KönyvtárMozi-vetítések gyerekeknek és a felnőtteknek. Megtudtuk, leginkább a nyugdíjas korosztály kedveli az alkalmakat, szeretik újra és újra megnézni a régi magyar filmeket. De a fiataloknak is érdekesek a magyar népmesék, illetve a vetítést követő foglalkozások.

Pósa Andrea a tavaly nyáron először megrendezett nyári táborra és a könyvklubra a legbüszkébb. Összesen húsz alsó tagozatos kisgyermek vett részt a népmesékre épülő izgalmas napközis táborban, akik az önkormányzat támogatásával ingyenesen étkezhettek. A fiatalokat kézműveskedés, állatbemutató, táncfoglalkozás, fafaragás, nemezelés, közösségépítő játékok is várták.

– A gyermekek az egy hét alatt biztosan nem unatkoztak. Nagy köszönettel tartozom Hummel Rékának és Hummel Noéminek, önkéntes segítőimnek – tette hozzá az intézményvezető.

Tervek Pósa Andrea lapunknak mesélt arról is, hogy rengeteg célkitűzése van a jövőre nézve. Leszögezte, hogy továbbra is szeretné fenntartani a jól működő közösségeket. Tervezi már az idei nyári tábort és nagyon örülne, ha létrejöhetne egy ifjúsági klub is a településen. Ennek előkészítése lehet az induló társasjátékklub, mellyel elsősorban a felső tagozatos diákokat szeretné megcélozni. Örülne neki, ha nekik is lehetne olyan elfoglaltságuk, ami értékes tapasztalatokkal, közösségi élménnyel gazdagítja őket. A intézmény vezetőjeként és közművelődési szakemberként is fontosnak tartja a folytonos megújulást. Az idei évben egy irodalomterápiás képzés elvégzését tervezi, és ezután irodalomterápiás csoportokat indítana a Bajnai Községi Könyvtárban. Pósa Andrea megjegyezte, hogy ezen tervei megvalósulásában köszönettel tartozik Pallagi Tibor polgármesternek és a helyi képviselő-testületnek, de méltatta a bajnai egyesületeket, az oktatási intézményeket, a szülőket, önkénteseit és nem utolsó sorban a családját a tőlük kapott támogatásért, illetve segítségért.

Másik nagy büszkesége, a már több mint fél éve működő könyvklub, melynek keretében az érdeklődők havonta összejönnek és beszélgetnek. Könyvszerető társával, Nyirati Ritával minden hónap elején kijelölnek egy művet, mely a hó végi beszélgetés apropóját adja, igyekeznek változatos témákat, műfajokat a tagok elé tárni. Így olvastak már John Williamstől, David Guthersontól, Grecsó Krisztiántól, Orhan Pamuktól, Gerald Durrelltől, Rejtő Jenőtől is. Egyre nagyobb az érdeklődés az alkalmak iránt és tudnak arról is, hogy ennél nagyobb hatása is van a klubnak, ugyanis sokan olvassák az általuk ajánlott irodalmat. Beszélgetéseik pedig szellemi, lelki felfrissülést jelentenek a hétköznapok monotonitásában.

Pósa Andreát a tavalyi évben a megyei könyvtár egy kitüntetéssel jutalmazta. Elmondása szerint váratlanul érte, de nagyon örült az év könyvtárosa díjnak.

– Hálás vagyok a megbecsülésért és újabb löketet ad, hogy érdemes és kell a kultúrával, az értékek átadásával foglalkozni. Úgy érzem, eddig is szívvel-lélekkel munkálkodtam ezen, ezután sem lesz ez másképp – fogalmazott.