De téma volt a kéményellenőrzések és a megfelelő szellőztetés is fontossága is. A podcastből azt is megtudhatják hallgatóink, hogy mikor érdemes hívni a segélyhívót és miben is tudnak segíteni a tűzoltók. A szóvivő azt is elárulta, hogy az előző évekhez képest tavaly miért riasztották többször a tűzoltókat szénmonoxidmérgezéshez a vármegyénkben. Illetve, hogy hány halálos áldozatot követelt a gyilkos gáz.