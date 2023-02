Nyolcadik alkalommal szervezett Civil Véradást a Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Jubileum Parkban, a Tatabányai Városi Szabadidősport Szövetség székházában. A szervezők együttműködtek a Vérellátó Szolgálattal és a vármegyei Vöröskereszttel, a Kormányhivatallal és a megyei Rákellenes Egyesülettel.

A program különlegességét az adta, hogy egészségügyi szűrővizsgálatok is társultak a véradás mellé, s ezen felül a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesületet is támogathatták azok, akik kutya- vagy macskaeledelt hoztak. Mecseki Melinda, a központ vezetője kifejtette: lehetőség van vércukor és koleszterinszint vizsgálata, vérnyomás és digitális mérésre, dietetikai tanácsadásra, a férfiaknak vastagbél és prosztatarák (PSA) szűrésre, s a mell-önvizsgálat fontosságára is felhívják a figyelmet, ahogy a Bach virágterápiára is a programon.

Hozzátette: a megkeresések során sokan jelezték, hogy egészségügyi okok miatt nem adhatnak vért. Ez még inkább fókuszba helyezi a véradások fontosságát.

Fotó: HB

Képalá: A civileknek szerveztek véradást a Jubileum Parkban