A gyárépületekben átalakítás kezdődött, így komoly mennyiségű, jó minőségű bútor vált szabaddá. Dr. Tálos Péter, a Foxconn komáromi gyárának igazgatója felvette a kapcsolatot dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterrel, aki segített az eszközök célba juttatásában.

Összesen 20 kétajtós szekrényt, 5 íróasztalt és 51 fiókos szekrényt adtak át a komáromi egészségügyi és szociális intézményeknek. A Foxconn korábban is többször segített a komáromi egészségügyi és a szociális szférának, legutóbb 10 orvosi oxigén reduktort és a vállalat által gyártott sebészeti szájmaszkokat ajánlott fel, írta meg a komarom.hu.

A cég bízik abban, hogy az eddigi kiváló együttműködés a jövőben is folytatódik. A lehetőségeikhez mérten a jövőben is prioritásnak tekintik a lokális segítségnyújtást a komáromi intézményeknek, szervezeteknek, a komáromiaknak és bíznak abban is, hogy támogatásuk például áll majd a többi, a komáromi ipari parkban működő vállalkozás számára is.