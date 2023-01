Nem múlt el nyomtalanul az egykori Római Birodalom, vármegyénkben is többfelé láthatjuk az ókori állam emlékeit, melyekből néhányat dr. Nyírő András lencséjén keresztül a „Fuit – Római romjaink Aquincumtól Brigetio-ig” nevű új könyvében közelebbről is megcsodálhatunk. A szerző közösségi oldalán írta meg, hogy öt éven keresztül fényképezte az egyetemes történelem egyik legérdekesebb időszakához fűződő tárgyakat, építményeket, melyek mind szerepelnek a Pilisi Sziklák Natúrpark és a Virágos Kesztölc Egyesület gondozásában megjelent kiadványban.

Római kori oszlopon áll az ismert piliscsévi Szent Vendel-szobor

Fotós: W. P. / Forrás: 24 Óra

A művet lapozgatva rögtön az Aquincumban, vagyis a mai Budapest III. kerületében az esztergomi vasútvonal mentén található emlékparkról készült képével találkozunk, majd megismerhetjük a Kesztölcön álló, egykori római út mentén lévő mérföldkőoszlopot is. Dr. Nyírő András a folytatásban mesél a Pannonia provincia történetéről is, mely magába foglalta a mai vármegyénk területét is.

A kötetben helyet kapott a dunaalmási kőhordó út, a tokodi római erőd, a Dömösön feltárt római őrtorony romjai és a piliscsévi Szent Vendel-szobor is, mely egy római mérföldkövön áll. A kiadvány az academia.edu oldalról tölthető le.