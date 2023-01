Vid egy problémamentes terhességből született, az első hónapokban minden tökéletes volt. Szépen evett, aludt, érdeklődött a környezete iránt. Szülei a legszerencsésebbnek érezték magukat a földön. Azonban hamarosan minden tervezgetés, álom szertefoszlott. Kiderült, hogy Vid halmozottan sérült, betegsége okát és eredetét már 8 éve keresik az orvosok. Egyelőre úgy tűnik belőle csak egy van, annyira különleges.

Az biztos, hogy családjának a legkülönlegesebb a 8 éves kisfiú, akinek 2 éves korábban született egy kisöccse. Édesanyja, Marosi-Pózmány Andrea elárulta, hogy nehéz döntés volt még egy babát bevállalni, de végül életük legjobb döntésének bizonyult. A két baji fiú között különleges kötödés alakult ki. Szeretik és ragaszkodnak egymáshoz, sőt közös csínytevéseik is vannak. A hat éves Keve húzza maga után, ösztönzi a bátyját, a szüleit pedig vissza hozta a „normális” világba.

Rengeteg szeretet van bennük

− Ha valakinek próbatételes gyermeke van, akkor az óhatatlanul beleragad egy zárt világba.

Fejlesztésekre, kezelésekre, vizsgálatokra járnak, kezelik a naponta felmerülő problémákat, elszakadnak a külvilágtól. Az egészséges testvért viszont muszáj játszótérre, óvodába, iskolába vinni, ahol újra emberek közé kerülnek

− magyarázta Andrea, a fotósorozat egyik ötletgazdája. Az édesanya elárulta, hogy a képekkel szerette volna megmutatni a világnak, hogy ezek a gyerekek mennyire különlegesek és milyen szeretet van bennük. Illetve a próbatételes gyermeket nevelő családoknak is szerette volna megmutatni, hogy nekik is mennyit tudna adni egy testvér.

Andrea azt is elmondta, hogy ez nem az első ilyen fotósorozatuk. Korábban a Nő az anya mögött, és az Apák a köbön címmel is jelentek meg fotók a sérült gyermekek szüleiről. Így kézenfekvő volt, hogy most a testvérek kerülnek a kamerák elé. Most összesen 14 családot fotóztak, akikből hatan Komárom-Esztergomban élnek.

− Az első sorozat ötlete Kerekesné Vincze Judit fejéből pattant ki, amire én azonnal ráharaptam, így évek óta közös projektként visszük −tette hozzá.

Vizsgamunkából szerelemprojektek

Mindegyik fotósorozat elkészítésében Csillag Zsuzsanna fotós segített nekik, ráadásul teljesen önkéntesen. A budaörsi fotósnak az évek során a szívéhez nőtt a téma, és ma már szomorú lenne, ha nem őt kérnék fel. Zsuzsi elmondta, hogy fotóriporter iskolába járt, ahol egy vizsgamunka témájaként fotózott egy édesanyát és sérült kislányát. A család révén ismerte meg végül Andreát, onnan pedig már ment minden a maga útján.

− A vizsgamunka során ismerkedtem meg a sérült gyermeket nevelő család nehézségeivel, a mindennapos küzdelmekkel de mindemellett a sikereikkel, boldog pillanataikkal is.

Megdöbbentő és egyben lenyűgöző a kitartásuk, lemondásuk, akarásuk, szeretetük.

Egyre inkább beleláttam az addig számomra ismeretlen sorsokba is. Találkoztam több alapítvánnyal, akik számos segítség mellett gyűjtést szerveznek a fejlesztésekre. Úgy gondoltam számomra a legkézenfekvőbb, hogy munkámmal támogatom őket - kezdte a fotós, aki nagyon izgult az első fotózás előtt.

− Meglepő módon a fotózás nem okoz nehézséget. Első alkalommal nagyon izgultam, hogy viszonyul a család hozzám, De a nyitottság, az első perctől érezhető volt, a sérült gyerekek pedig ugyanolyan őszinték, mint ép társuk. Ha jó kedvük van, könnyű velük, ha valami nem ok, akkor pedig a szülők teszik a dolgukat. Ebből a szempontból „könnyű” dolgom van, csak több időt kell rájuk fordítani. Ha elfogy a türelmük, maguk módján jelzik azt − magyarázta Zsuzsanna, aki a fotózást szervező alapítványokkal közösen azt szeretnék, hogy a képek segítségével, a hozzájuk írt rövid történetekkel betekintést adjanak a sérült sorsokba. Mellette pedig élményt adjanak a résztvevőknek.

− Sokuknak a folyamatos fejlesztések anyagi terheket jelentenek, fotózásra pedig gondolni sem mernek. A Nő az anya mögött sorozat fotózásakor egy édesanya például sírva hívott fel. Azt mondta, hogy sose hitte volna, hogy róla olyan kép készülhet, amin gyönyörűnek látja magát. Az ilyen visszajelzés a legnagyobb elismerés számomra − tette hozzá a fotós.

A szülők egy-egy rövidd történetet, életük egy-egy darabját is megosztották a fotók mellett. Lássuk, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei különleges testvérpárok mitől is olyan különlegesek.

„…ezek a fiúk állandóan prankelik egymást”

Áki négyvégtag érintettségű CP-vel született, így mozgássérült lett. Matyi 5 évvel idősebb tőle, jobb bátyját nem is kívánhatnánk. Óvja az öccsét, úgy kezeli, mintha egészséges lenne, de mindenben segít neki, amit az öccse önállóan nem tud megcsinálni. Tornáztatja, játszik vele, de veszekedni is tudnak. Szülőként nagyon örülünk, hogy ragaszkodnak egymáshoz."

A tatai Ákos és Matyi

Fotós: Csillag Zsuzsanna / Forrás: Beküldött

Zsófi és Roland igazi zsivány

„Zsófi és Roland igazi zsiványok! Képesek összeveszni az utolsó cukorkán és egy kettes legón. Ugyanakkor megvédik egymást bármikor, bárhol. Értik a viccet, szeretnek jókat kacagni és együtt játszani. Zsófi is ugyanolyan nevelést kap, mintha egészséges lenne, persze a saját tudásához képest. A maga módján ő is igyekszik kivenni a részét a napi rutinból, amit tud, megtesz, segít. Zsófi,«B» gyermekként, a terhesség 26. hetében született. A PIC-en összeszedett fertőzés miatt szepszis alakult ki nála, majdnem elveszítettük őt is. Nincs meg a jobb oldali kisagya a bal oldali kétharmada. Mozgássérült, látássérült, közepesen súlyos értelmi fogyatékos. Nem beszél, járása bizonytalan.”

A tatabányai testvérpár, Zsófi és Roland

Fotós: Csillag Zsuzsanna / Forrás: Beküldött

Boglárka igazi példakép, Anna a legjobb játszópajtás

„Boglárka 9 éves, 3. osztályos, Anna 4 éves, a Pető Óvodába jár. Nagyobbik lányunk 5 éves volt, amikor várva vár kishúga, Anna koraszülöttként megérkezett. Születés után oxigénhiányos állapotba került ezért sérült az idegrendszere. A gyerekek tipikus testvérek, akik hol imádják, hol pedig «gyilkolják» egymást. Mindketten erős személyiségek, határozott akaraterővel. Boglárka a legjobb példakép és ösztönző, fantasztikus húzóerő Anna számára. Anna pedig a legjobb játszópajtás, akik mindent megcsinál, amit a Testvére mond.”

A Tatán élő Boglárka és Anna

Fotós: Csillag Zsuzsanna / Forrás: Beküldött

A szeretetgombóc Nimród az élet nagy tanítója

„Mi egy összetartó, könnyen barátkozó és empatikus nagycsalád vagyunk a 3 gyerkőccel, akik között különleges kapcsolat van a középső kis csodánk miatt, aki Down-szindrómás 3 éves kisfiú. Nimród az élet nagy tanítója, egy kis mókamester, imádnivaló szeretetgombóc. Vidámságot visz, amerre jár. Nagyon empatikus, érzékeny, kíváncsi, kiegyensúlyozott gyerkőc. Mindenkivel próbál barátkozni.”

Nimród és a lányok Szákszenden élnek

Fotós: Csillag Zsuzsanna

Rajongó szeretettel veszik körbe kisöccsüket

„Ők a mindig mosolygós Lipcsei tesók. Istike sérültsége nagyban befolyásolja a testvérei életét, elmondásuk szerint sokkal nagyobb szeretettel fordulnak a sérült emberek felé és bármit készek megtenni értük. Istit is rajongó szeretettel veszik körbe. Annamária középiskolába jár és tervezgeti a jövőjét. Geri egy humorral töltött teológus, aki mindig kész poénokkal és nyitott szívvel fordul családja és testvérei felé. Istike pedig egy életvidám, folyton csibészkedő szeretetgombóc. Különleges kapcsolat a tesóké, hisz ilyen szeretetkapcsolatot, amely közöttük van, nagyon nehéz találni ebben a világban.”

Geri, Isti és Annamari, az etei testvérek

Fotós: Csillag Zsuzsanna / Forrás: Beküldött

A reménykedős időszakban fogant az öccs

Vid 8 éves, Keve 6. „Vid gondtalan terhességből, a 40. héten jött világra egy igen hosszadalmas és nehéz szülés során. Sok megváltoztatott diagnózison, tüneten, szenvedésen, sokkon és reményteli időszakon vagyunk túl. Vid öccse, Keve még a reménykedős időszakban fogant. Fantasztikus kissrác, szuper öccs, kimagasló érzelmi intelligenciával és elfogadással. Vidnek hatalmas húzóerő és szerintem sokszor igenis számít, hogy nem csak ő van a középpontban. Mindig figyeli a testvérét, igazi testvéri «gonoszsággal» kacag, ha az öccse rosszat tesz a tűzre és ezért esetleg leszidjuk. Keve pedig simán rákeni Vidre, hogy ő pakolta szét a játékokat, vagy pöröl vele, ha hangoskodik. Mindemellett hihetetlen szeretettel mesél róla és az ő más «működéséről» azoknak, akik kérdezik.”

A Marosi testvérek, Vid és Keve Bajon nevelkednek

Fotós: Csillag Zsuzsanna / Forrás: Beküldött