Január elsejétől a külön kezelt önkormányzati intézmények távhődíja csökkent az energiaügyi miniszter rendelete nyomán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, legutóbb októberben szabályozták az előbb említett intézményi díjakat, az értékesítési díjakat, valamint azt is, hogy a távhőszolgáltató cégek milyen támogatást kapnak. Minderre az uniós szankciós politika hazánkat érintő hatásai miatt volt szükség.

Az Energiaügyi Minisztérium január elsejétől érvényes új rendelete a távhőkasszát is érintette. A nem lakossági fogyasztók így most már olcsóbban vehetik igénybe a távhőszolgáltatást. Az új díjak szeptember végéig nem fognak változni. A földgázalapú távhőszolgáltatóknál az úgynevezett külön kezelt intézményi díjak és az egyéb felhasználók árai a legtöbb településen csaknem megfeleződtek. Az intézményi és egyéb felhasználók a fűtési szezon nagyobbik felében sokkal olcsóbban vehetik igénybe a távhőszolgáltatást, mint az idei utolsó negyedévében. Utóbbi vármegyénk több települését is érinti, és itt is jellemzően 50 százalékos, vagy afeletti a csökkenés, amely segítséget jelent a távhőárak kigazdálkodásához.