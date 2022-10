A város újonnan megalakult vészhelyzeti és költségvetés-védelmi munkacsoportjának javaslatára a polgármester döntött arról is hogy múlt héten péntek délutántól hétfő reggelig valamennyi önkormányzati intézményben elzárják a fűtést, hiszen a hétvégi két nap alatt az egész hónapra jutó költséget elhasználnák.

A jellemzően önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatókat az energiaválság különösen rosszul érinti. A most megjelent, oroszlányiak által is hivatkozott TIM-rendelet pedig több pontban is foglalkozik a kérdéskörrel. Egyrészt meghatározza az értékesítési díjakat, amelyeket a szolgáltatók fizetnek, másrészt a külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíját (amely miatt nem mindenhol kapcsolták be a fűtést hétfőn Oroszlányban), valamint azt is, hogy a távhőszolgáltató cégek milyen támogatást kapnak.