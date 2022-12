A hálózat üzemeltetőjének megváltozása miatt az érintett ügyfelek részére 2022. december 31-i fordulónappal elszámolószámla készül. Annak érdekében, hogy az elszámolószámla pontos mérőállás alapján készüljön el, 2023. január 1. és január 8. között az érintett ügyfelek a szokásos módon bediktálhatják mérőállásukat. Az elosztóváltozás a háttérrendszerekben komoly technikai feladatokkal jár, emiatt 2023. január 9. és január 27. között az érintett felhasználási helyekkel kapcsolatban szünetel az ügyintézés.

Január 1-jétől az OPUS TIGÁZ Zrt. a földgáz elosztóvezeték-hálózat üzemeltetését Tatabánya, Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Héreg, Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tardos, Tarján, Úny, valamint Vértestolna településeken veszi át. Az érintett ügyfelek januárban új elosztóhálózat-használati szerződést kapnak az OPUS TIGÁZ Zrt.-től, amely tartalmazni fogja a felhasználási hely új mérési pont azonosítóját (POD), valamint a gázmérő új azonosítóját. A későbbiekben változhat továbbá a következő éves leolvasás dátuma és ezzel együtt a diktálás idősávja is. Az elosztóvezeték-hálózat üzemeltetőjének változásával a magas színvonalú földgázszolgáltatás zavartalan marad. A számlázással, elszámolással, részletfizetéssel kapcsolatos ügyintézéshez továbbra is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint egyetemes földgázszolgáltató áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az elosztóváltozást követően 2023. január 2-án reggel 7:00 órától már az OPUS TIGÁZ Zrt. fogadja a gázszivárgás- és hibabejelentéseket a +36 80 300 300-as ingyenesen hívható telefonszámán.