A napokban mutatta be a Német Nemzetiségi Önkormányzat a saját magyar-sváb szótárát. Több éves gyűjtőmunka eredményeként egy közel 200 oldalas kötet állt össze, amiben próbáltak mindent lefedni. A szótárban magyarul van ABC-ben a szószedet és mellette a sváb megfelelője, a könyv hátuljában pedig van egy térkép a településről, amin feltüntettük a különböző területek régi elnevezéseit is – magyarázta a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Kiemelte, hogy a szótár Hartmann Károlyné, Székelyi Balázs nemzetiségi és Keil Richárd települési képviselő közös munkájaként jött létre.

– A szótár nyomtatásához sikerült pályázati pénzt is kapni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül kiírt kulturális pályázaton keresztül. Az első kiadásban 200 példányt fogunk nyomtatni – mondta Emmer Edina.

Idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a dunaszentmiklósi dalkör, a Heimatskreis Niklo. Májusban, a hagyományőrző német nyelvű litánián és dalostalálkozón tartották meg a jubileumi eseményt. Természetesen a finom torta sem maradatott el az ünnepségről. Emmer Edina, a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a kórus megalakulása óta a helyi rendezvényeken kívül megyei, megyén kívüli, sőt külföldi vendégszereplésekre is eljutott már.

– Népdalaikat főleg helyben gyűjtik, de szívesen tanulnak más forrásokból is dalokat. Előadásmódjukban is követik a helyi hagyományokat. A népdalok mellett összegyűjtötték a községben még fellelhető egyházi énekeket is. Évente német nyelvű májusi litániát és egyházzenei koncertet tartanak, így a népdalokon kívül a régi egyházi énekeket is igyekeznek megőrizni. 2006 januárjában a kórushoz férfi tagok is kapcsolódtak, azóta a valamikori asszonykórus vegyes kórusként működik - mondta az elnök. Hozzátette: a korábbi kórusvezető Hartmann Károlyné, Edit néni volt, jelenleg pedig Székelyi Balázs vezeti a csoportot.

Dunaszentmiklóson 2 tánccsoport is aktívan működik, szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Jelenleg csaknem húsz fiatal tanulja és gyakorolja a magyarországi németek tánckultúráját, néhai koreográfusuk, Wenczl József táncával. A csapat jó kapcsolatban áll Komárom-Esztergom megye más tánccsoportjaival, de felvették a kapcsolatot az ország más részeiben működő csoportokkal is, valamint külföldön is jártak már. Jelenlegi vezetőjük Emmer Edina. 2013-ban gyerek tánccsoport is alakult, amely szintén sok környező településre jár szerepelni. Vezetőjük Nemes Szilvia, a Niklo Barátai Egyesület elnöke.