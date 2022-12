Lajstrom 25 perce

Négy nőből kettőre egyáltalán nem lehetünk büszkék - ez volt a hét szerintetek

Az elmúlt hét is bővelkedett pikáns történetekben, de sajnos szomorú, sőt gyászhírekről is be kellett számolnunk. Mutatjuk, melyik 10 téma érdekelte leginkább a Kemma olvasóit.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mindenkit foglalkoztatott, ki lesz Árpáné a Nagy Ő-ben. Egyébként a nyergesi versenyző, Timi lett, de aztán mégsem lett.

Az autósokkal is történtek rossz dolgok. Volt, aki sajnos balesetet szenvedett, míg akadt, aki kevésbé praktikus parkolása miatt került reflektorfénybe. A december hőse viszont mindenképp az, aki még az ársapka eltörlése előtt lovaskocsival ment bevásárolni.

Rengeteg embert érdekelt, hogy milyen is lesz az óriáskerék a tatabányai hipermarketnél. Elmentünk, kipróbáltuk és meg is mutattuk.

Kevésbé dicsőséges szereplések is voltak a kamerák kereszttüzében. Ezek a nők például nem reflektor- hanem kék fénybe kerültek.

Sok sikert kívánunk viszont az igazán ragyogó Cintinek, aki a Miss Hungary-n mutatja meg magát!

A benzin hatósági árának visszavonása előtt és után is sokakat érdekelt az örök kérdés, hogy lehet-e 95-ös helyett 100-ast tankolni a kocsiba. Megkérdeztük, megírtuk, és most elolvashatod, ha lemaradtál róla.

Ezreket rendített meg az esztergomi Vármúzeum igazgatójának halálhíre. Szerettei, munkatársai gyászában mi is osztozunk!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!