– Tele vagyok energiával, imádok mosolyogni. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kell, hogy legyen célja az életben. Az én célom hogy, mesterkozmetikus váljon belőlem és persze hogy boldog ember legyek! – árulta el magáról Cintia.

Miss Hungary Nemzeti Szépségverseny döntőjében izgulhatunk az oroszlányi szépség

Forrás: beküldött

Ahogy megírtuk: a Nemzeti Szépségverseny, a La Burrata Mozzarella Miss Hungary 2022-es döntője december 11-én Budapesten lesz az Aquaworld Hotel Amazonas dísztermében. Számos fellépő mellett a 26 tagú mezőny is többször színre lép. Megmutatják bájaikat kis- és nagy estélyiben, valamint a fürdőruhás felvonuláson is. Első ízben a Miss Hungary karitatív célt is kitűzött maga elé, hiszen a Kéz a kézben Alapítvány által segített tatai autista gyermekeket fogja támogatni adományával.