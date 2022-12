Hétfőn este pedig eldől, hogy őt, vagy Bogit választja a sármos színész-rendező a Nagy Ő-ben, vagyis hogy az utolsó csókot is Timi kapja-e a műsorban. Emlékezetes rózsaceremónia volt egyébként, amikor az egyik korábbi versenytárs, Virág így búcsúzott a lányoktól és Attilától: „Minekután nem leszek most Árpáné, így a továbbiakat a rendes, lánykori nevemen fogom folytatni”. Szóval most már csak az a kérdés, ki lesz Árpáné.

Nézzünk is egy kicsit vissza, milyen út vezetett egészen Toszkánáig, ahol Árpa választ a két lány közül. Bogi egyébként mindent bevetett, vagy inkább levetett, hogy ő nyerjen, de Timi is túlfűtött pillanatokat töltött Attilával a medencével.

A testiség egyébként egyre intenzívebben van jelen a nyergesi lovászlány és a sármőr között, az egyik legutóbbi randijukon már maga Árpa kért puszit a lánytól, bár kicsit többek kapott végül.