Schmelcz Gézáné, a komáromi Kemence Egyesület vezetője is beszélt a 24 Órának a szilveszterről, szociális farmjukon ugyanis sok állat él. Ez az ünnep kihívás nekik, de több szőnyi állattartónak is. A kérésük annyi, hogy a területükre ne lőjenek tűzijátékot, de mégis elsején minden évben kosárszám szedik össze a pirotechnikai eszközök maradványait. A lovakra különösen veszélyes az is, ha nagy hideg esetén megfagy a talaj, mert ha a bedobott tűzijáték okozta ijedtségtől megugranak, akkor életveszélyes sérülést szerezhetnek.