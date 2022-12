Iskolákat is várnak a kiállításra – A helytörténeti kiállítás épületébe általános iskolás osztályokat is várnak. A gyerekek korosztályuknak megfelelő feladatok kapnak, amivel a régi használati eszközöket és a régi hagyományokat is megismerhetik.

– Az osztályok hon- és népismereti óra keretében szoktak érkezni az egyórás foglalkozásra. Legtöbben a környező települések iskoláiból jönnek, de volt már osztályunk Budapestről is – magyarázta Babett, aki azt is elárulta, hogy a gyerekeknek legjobban a szobai pottyantós vécé tetszik, ami igazából egy fadoboz a tetején lyukkal, és benne egy kerámiaedény.

– Az egyik feladat, hogy mai használati eszközök fényképeit kell a diákoknak a régi megfelelőjük mellé helyezni. A mosógépet még egyikük sem találta meg – nevetett a szervező.