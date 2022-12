Minden igényt kielégít a komplexum

Az ünnepségen elhangzott, hogy a beruházásnak köszönhetően egy igazi ékszerdobozzal gazdagodott Esztergom-Kertváros. A centrumot idén nyáron vehették birtokba a sportolók, a minden igényt kielégítő létesítményben a csarnokhoz kapcsolódva jól felszerelt edzőtermet is kialakítottak. Az öltözők és vizesblokkok, a szauna és masszázsterem szintén növelik a a birkózók komfortérzetét. Lévai Zoltán a bejárás során elmondta azt is, hogy nemcsak birkózó-, hanem egy közösségi termet is szerettek volna, ami kiszolgálja és segítséget is nyújt a helyi lakóközösségnek. Így az épületegyüttesben egy olyan irodát is létrehoztak, ahol akár szakköröket vagy különböző foglalkozásokat, oktatásokat tarthatnak.