Gondos gazdaként kezeli a BEBTE a Pilis nyugati részén található Sátorkőpusztai-kristálybarlangot, mely az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. Jól halad a rendszerváltás előtti években felhalmozott törmelék kitermelése, a lelkes csapat az elkezdett munkát folytatva idén az úgynevezett „Forrás” fölötti depó csökkentésén dolgozott.

– Ez önmagában egy kisebb tereprendezéssel is járt, ugyanis újra kellett építenünk a törmelékhalmot fogó kőfalat. Magát a depót nem fogjuk teljesen megszüntetni, ugyanis itt 1976 és 1981 között egy alsó szakaszba levezető akna mélyült, melynek bejáratát egykor balesetveszély miatt beomlaszották – mondta Lieber Tamás.

Maga a barlangrész 18 méteres mélységig vezet le, ám jellege miatt – a szűk járatokat híg agyag borította – nem tervezik az újbóli megnyitását. Viszont az ott lévő mélyedést célszerű volt feltölteni. A jelenlegi munkájuk lényege a depó felszínének járószintig történő csökkentése. Így egy vélhetően nagyobb, vízszintes felületet hozhatnak létre, ami a látogatótérnek valamennyit visszaad abból, amennyit máshol a takarítás során elszedtek.

Azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi járófelületből másfél méterre kiemelkedő törmelékhalom bontásával jól haladtak, nagyjából el is érték a járószintet. Ám közben kiderült, hogy a két teremrészt elválasztó természetes pillér talapzata jóval sekélyebben található, eddig ugyanis a törmelék takarta, nem látszott a kiterjedése. Emiatt ehhez kell igazodni, vagyis nem mindenhol lehet az eredeti elképzelés szerint haladni.

Lieber Tamás elmondta, hogy az idei esztendőben is előkerültek szépen oldott falfelületek, helyenként kristályos borításra is bukkantak, ám utóbbiak nagy része erősen töredezett, valószínűleg egykor sokat taposhatták ezeket. Mindazonáltal összességében az eredmény szép lesz. A felhalmozott agyagdombok helyett letisztult formák, képződmények lesznek láthatók.

A szervezet elnöke szerint a Nagy-Strázsa-hegyben megvan a potenciál arra, hogy eddig nem ismert járatra bukkannak, a törmelékeltakarítás célja részben az is, hogy tisztábban lássák a lehetőségeket. A kutatási engedélyük engedi a feltáró munkát is, több esetben volt is már rá példa. Igaz, az ebből származó eredmények nem nagy járatok, hanem kisebb fülkék, aknák.

A BEBTE tagjai a Sátorkőpusztai-kristálybarlang mellett a szomszédos, a Tündérkapu nevű képződmény alatt található Strázsa-barlangban is dolgoztak. Idén nagyjából megoszlottak a teendők a két helyszín között. Ráadásul az utóbbinál rengeteg a felszíni munka, hiszen meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést, de a törmelékbiztosítás, lépcsőépítés is sok feladattal jár.

– A barlangban egyébként nagyjából itt is törmelékeltávolítás zajlott. Ugyanakkor tavaly társaink találtak egy 8 méteres kürtőt – ez a barlang érdekességképpen fölfelé növekszik –, részben ennek a bontási anyagát bontottuk el – árulta el.

Lieber Tamás megjegyezte: természetesen nagyon sok még a teendő, valójában ez egy olyan feladat, aminek igazából soha nem lesz vége, de azért sikeres évet zártak. Idén néhányan csatlakoztak hozzájuk, így az általában keddenként tartott kutatódélutánok relatíve szép létszámmal, hatékonyan zajlottak le. Sikeresek voltak a látogatónapok is, a meghirdetett alkalmak (márciustól novemberig havi egyszer) telt házzal működtek.