Sokan segítettek

A megnyitón részt vett Berczelly Attila, a jégpályát üzemeltető Városkapu Zrt. vezérigazgatója, és Michl József polgármester is.

– Van köztetek olyan, aki meg sem született akkor, amikor Horváth Zoli bácsi folyamatosan kérdezte, hogyan lehet az, hogy Tatán nem fagy be az Öreg-tó. Ez egy olyan dolog, amiről egy polgármester nem tehet. De azért tehet, hogy legyen egy jégpálya – mesélte a polgármester, aki elmondta azt is, nagyon sokan segítettek abban, hogy ez a jégpálya létrejöhetett. Közülük is kiemelte a Güntner Kft.-t, akik a fagyasztógép kölcsönzését vállalták.