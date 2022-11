A helyszínen a közelmúltban szerveztek bejárást a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak, a fejlesztésről Michl József polgármester és Boglári Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke nyilatkozott. Az eseményről beszámolt a tata.hu is.

– Ennek a könyvtárnak az építését korábban már el tudtuk kezdeni, nagy részben a magyar állam közvetlen támogatásából, kisebb részben pedig európai uniós támogatásból. Ott tartunk most az építkezéssel, hogy most már végre minden bontás megvan, most jön az építkezés része, most már csak visszaépítés történik és a területeknek a javítása, renoválása, vagy új nyílászárók, falak beépítése, tető végleges megépítése történik – részletezte a munkálatokat Michl József, Tata polgármestere, aki még egy kis türelmét kéri a környéken élő embereknek. Kiemelte, hogy a területen három nagy beruházás is zajlik párhuzamosan.