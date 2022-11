A vasárnapi nyílt napon szó esik a tökéletes frizuráról, a ceremóniáról és a nagy nap forgatókönyvéről, de divatbemutató és menükóstolás is várja majd az érdeklődőket. Minderről Kanyó-Kucserák Gabriella esküvőszervező mesélt lapunknak, aki amellett, hogy rendezvénykoordinátor, az egyik eladó is lesz vasárnap.

– Mikor érdemes érkezni?

– Először szervez esküvői nyílt napot a Vadvirág Rendezvényház azzal a céllal, hogy segítséget tudjon nyújtani a leendő ifjú pároknak a nagy nap előkészületeiben. November 13-án, vasárnap egy szertartásvezető előadásával kezdődik hivatalosan a program, de érdemes 10 órakor érkezni és a 17 órakor kezdődő menükóstolásig maradni. Egész napos a rendezvény, de a programdús kínálat miatt nem lehet elég korán érkezni.

– Több előadás is várható?

– Természetesen. A tökéletes menyasszonyi frizurához kap útmutatót az érdeklődő, a sminkelés terén is lesz egy-két szakmai tipp. További hasznos tanácsokat is érdemes megfogadni, mit tehetünk, hogy a násznép legkisebbjei is jól érezzék magukat a lagziban. Szó lesz szertartásvezetésről, valamint ceremóniamesteri feladatokról és arról is, hogyan tudja mindez megkönnyíteni a készülődést. Jómagam az optimális forgatókönyvet veszem majd elő, ami tökéletes útmutató a nagy naphoz.

– Soroljunk fel standokat!

– A teljesség igénye nélkül: lesznek dekoratőrök, ékszeresek, fotográfusok, cinematográfus, zenészek és virágos stand is. A divatbemutatón pedig nemcsak az esküvői ruhákat lehet megcsodálni, hanem koszorúslányoknak és menyecskéknek szánt kollekciót is láthatunk majd a kifutón.