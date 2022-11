Idén 29. alkalommal adták át a legvirágosabb településeknek járó elismeréseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán tartott ünnepélyes díjkiosztón. A Virágos Magyarország győztesei között több mint 50 díj talált gazdára.

Az ország legjelentősebb környezetszépítő versenye során rekordszámú jelentkezés mellett 339 önkormányzat – köztük 32 határon túli jelentkező – összesen 439 pályázatát bírálta el az elmúlt hónapokban a mintegy 150 tagú szakmai zsűri, közülük kerültek ki most a szakmai elismerésben részesített pályázók.

A főkategóriák díjazottjai között Nagyigmánd is szerepel, az Agrárminisztérium díját – falu kategóriában érdemelte ki. A szakmai zsűri általánosságban kiemelte, hogy az aszályos nyár ellenére érkezett rekordszámú pályázat is rámutat arra, mekkora jelentősége van a helyi közösségek számára a zöld környezet folyamatos fejlesztésének. A klímaváltozás hatásaira számos település reagál technológiaváltással, illetve a telepített növénykultúra megváltoztatásával. Egyre többen alkalmaznak egynyári virágok helyett évelőket, vagy fordítanak figyelmet a fásításra, de az esővíz felhasználására is mutattak jó példákat a települések. Az eseményen Hajduné Farkas Erika polgármester a képviselte települést.