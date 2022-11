Nem csoda, hogy az első ilyen interaktív családi napjukat telt házzal nyitották meg szombaton. A szervezők minden ígéretüket betartották.

A mesevilággá változtatott intézményben kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek bármiben. Egyebek mellett volt szuperhősmaszk-készítés, felnőtt-és gyerek sziget, ügyességi feladatok és szabadulós játék is. Utóbbinál akkor juthattak ki a helyiségből a résztvevők, ha minden kérdésre tudták a választ, amelyek természetesen a szuperhősökről szóltak, valamint sikeresen megfejtették a morzejeleket.

Ez volt az első ilyen interaktív nap az Agorában

Fotós: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az Agora saját készítésű szabadulószobájának a kamaratermük adott otthont, ahol egyszerre két csapat tudott játszani hat-hat indulóval. Az élménydús perceket pedig egy fotófalnál is megörökíthették a családok.

A Marvel-univerzum megelevenedett Tatabányán

Fotós: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Lődi Péter főszervezőtől a helyszínen megtudtuk, hogy a felsoroltak mellett erre a napra szuperhőssé válhatott bárki, aki hozzájuk csatlakozott. Nem volt kötelező jelmezben érkezni, de aki szeretett volna, bátran megtehette. A legjobbakat még díjazták is.

– A Vértes Agorája minden évben két-három alkalommal szervez családi napot különböző helyszíneken. Idén novemberben az intézmény adott otthont az eseménynek. Ilyen tematikájú rendezvényünk még nem volt, és mivel nagy volt rá a kereslet, úgy gondoltunk miért is ne? belevágunk! Az volt a célunk, hogy a családokat arra ösztönözzük, hogy együtt mozogjanak, játszanak és fotózkodjanak. A felsoroltak mellett készültünk egy édességasztallal is, amelynek az az egyik különlegessége, hogy a résztvevők minden olyan étellel találkozhatnak, amelyet korábban valószínűleg csak a Marvel képregények hasábjain láttak. Tehát minden olyan étel megtalálható és megkóstolható itt, amelyet a képregényekben fogyasztanak a szuperhősök. Ezeket Amerikából rendeltük – avatott be minket a részletekbe a főszervező.