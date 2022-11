Az ünnepélyes megnyitón az iskola igazgatóhelyettese, Geiszelhardt Zsófia köszöntötte a művészt és a vendégeket. Elmondta, hogy Sipos Zoltánnal egy iskolai eseményen, egy ballagáson találkozott először.

– Hamar kiderült, hogy Zoltán úgy látja és úgy láttatja a rendezvényt, hogy nagyon jó utána azt visszanézni az ő képein keresztül. Utána a szemünk elé került a Tataképek album, és akkor jött az az ötlet, hogy akár nagyobb méretben is meg lehetne tekinteni azokat a képeket. Akár nektek diákoknak, és az érdeklődőknek. És aztán a pályázat segítségével ezt sikerült is megvalósítani – mondta az igazgatóhelyettes.

Az eseményen a továbbiakban beszédet mondott Lévai Ádám festő, képgrafikus, és Jász Attila költő is. Mindketten régóta ismerték a fotóművész munkáit.

– Sipos Zoltán kiváló szakmai szinten kivitelezett képei egyben dokumentumértékűek és nyújtanak szemlélőjüknek esztétikai élményt – mondta Lévai Ádám, aki hozzátette: tatai sétái során gyakran észreveszi, hogy Zoltán szemével kezdi látni a tájat, keresni a fákat. Sipos Zoltán elárulta, hogy a most kiállított képei a Tataképek 2 albumból kerültek ki.

– Az iskolától érkezett egy felkérés, hogy lenne-e kedvem kiállítani itt. Az igazgatóhelyettes-asszonnyal kezdtük el megbeszélni, hogy mégis miket lehetne felrakni a falra. Mi az, ami már eleve kész anyag, és mi az, ami még sehol sem lett így bemutatva. Végül is arra esett a választás, amik még sehol sem lettek bemutatva – magyarázta a fotóművész, akinek nincsenek kifejezetten kedvenc témái, de több olyan helyszín is van, amik más-más módon feldolgozva visszaköszönnek a képein. Akadnak azonban olyan részek is, amik talán sokak számára nem ismerősek.

– A képeken más szemmel láthatják Tatát, mint ahogyan ők azt a hétköznapokon látják. Illetve könnyen lehet, hogy olyan apró részletekre is felhívom a figyelmüket, amik mellett egyébként elsiklanának.