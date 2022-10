Az étel és italstandok választéka is bizonyos mértékig változatos volt, de miként a többi termékfajtánál, úgy ezeknél is egy idő múlva a már látott étel- és italkínálat köszönt vissza.

Himmler György, párkányi kulturális menedzser a Simon-Júda vásárról szólva elmondta, hogy a rendezvényen megjelenő szlovákiai fellépőket felvonultató zenés, táncos kísérőprogramokon túl a vásár napjaiban amolyan multikulturális forgataggá is alakul, ahol szlovák, cseh, székely, magyar, sőt, afrikai és kecsua indián vásározók is láthatók. Himmler György hozzátette: a Simon-Júda idején a párkányiak, bárhol is éljenek a világon, hazalátogatnak, így baráti, rokoni találkozók helyszíne is a vásár.