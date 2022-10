Az adott évben a 65. életévüket betöltő hölgyek és urak, valamint párjaik kapnak meghívást erre a rendezvényre. Az idén Bőcsi Ivett szociális ügyintéző üdvözölte az örökifjakat. Ezt követően, egy-egy gyertya meggyújtásával emlékeztek azokra, akik az elmúlt évben hunytak el. Ezután Csabán Béla polgármester a települési önkormányzat, majd Kissné Török Erika elnök, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, hogy mennyi mindent köszönhet Tardos az ünnepelt korosztálynak.

Mint mindig, most is egy kis műsort szerveztek az időseknek. Először az óvodások, majd az iskolások műsora csalt mosolyt, könnyeket a nagyszülők, dédszülők, nénik, bácsik szemébe. Aztán Bangó Endre gitárművész ragadtatta tapsra, illetve nótázásra a nagyérdeműt. Közben a legidősebb tardosiakat is köszöntötték. A korábbi évektől eltérően idén nem személyesen, mert a legrégebb – 62 év - óta házasságban élő Radis Tanasis bácsi, aki a 97 évével a legkorosabb férfiú, és Erzsi néni sajnos nem tudott eljönni, ahogyan a legidősebb hölgy Moravcsik Sándorné, Mariska néni sem, aki a szintén betöltötte a 97. életévét. De a jókívánságokat és az ajándékokat így is eljuttatják az érintettekhez.

Szép nap volt, jól érezték magukat a „szépkorúak”. Vízvári Árpádné, a helyi nyugdíjas klub vezetője a jelenlévők nevében megköszönte az önkormányzatnak a nagyszerű programot.

A jelenlévők közül a 65. életévét a közelmúltban betöltő Nagy Lajost és a 82 éves Csapucha Lászlót kérdeztük a „Tisztelet és Törődés Napjáról”. Elmondták, mindketten – feleségeikkel együtt – jól érezték magukat a rendezvényen, és bíznak abban, hogy még sok-sok ilyen alkalom részesei lehetnek. Valószínűleg az is kuriózumnak számít, hogy az idősek között három testvérrel találkozzon az ember. A „három nővér” Király Lászlóné Mészáros Mária 82, Lócki Ferencné Mészáros Anna 78, míg Kovács Ádámné Mészáros Paula 75 évesek. Ők is megerősítették, hogy rendszeresen részt vesznek ezen az eseményen, hiszen ez egy olyan ünnep, amikor beszélgethetnek is egymással...

Ahogy szokták volt mondani, ez a délután sem jöhetett volna létre a fellépők, az óvodások, az iskolások, a felkészítő pedagógusok és Bangó Endre, valamint a hivatal dolgozóinak segítsége nélkül.