Munkálatok - Az 52,3 millió forintos projekt keretében a tornateremben a lámpatesteket LED-világításra cserélték, az elektromos szerelvényeket, illetve a parkettaburkolatot is felújították. Új, korszerű nyílászárókat építettek be, és újrafestették a belső teret. A csarnok fejlesztésével sokkal biztonságosabb környezet várja a fiatalokat, akik a tanórák keretén belül, illetve szabadidejükben többféle sportágat is űzhetnek ott. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elvégzett korszerűsítés eredményeként a terem fenntartási költségei is jelentősen csökkenhetnek.