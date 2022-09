Hajnalban indult be a szülés annál a 37 hetes kismamánál, akihez Tatán kérték csütörtök reggel a mentők gyors segítségét. A 30 év körüli kismama, ahogy azt a mentőszolgálat írja, arra ébredt, hogy elfolyt a magzatvíz, ezért az izgatott apuka azonnal mentőt hívott. Itt felgyorsultak az események, és a kis jövevény szinte meg is előzte a mentőket.

Perceken belül két mentőegység is érkezett a családhoz, azonnal megvizsgálták az édesanyát, akinél már beindult a szülés és már látszott is a kisbaba hajas fejbőre. Az életmentők bonyodalmak nélkül, néhány perc alatt világra segítették a kisfiút, aki azonnal felsírt. Helyszíni ellátást követően a boldog édesanyát és gyermekét is stabil állapotban szállíthatták kórházba. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívántak a mentők, a mentésben résztvevőknek és az édesanyának pedig gratuláltak.

Több újszülött meglepte már a családját

Nem ez az első villámgyors, mondhatni megelepetésszerű otthonszülés szűkebb hazánkban. Tavaly augusztusban telefonon segítettek világrahozni egy kisbabát a tatabányai mentők. Akkor a rutinos mentésirányító azonnal több mentőegységet is riasztott, miközben folyamatosan instruálta a bejelentőt a teendőkre. Bár a mentők perceken belül helyszínre értek az egészséges baba ennél is gyorsabban jött a világra, és szinte azonnal felsírt.