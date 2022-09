A néhol paprikás hangulatú fórumon a céget Vass Zoltán ügyvezető igazgató, Vermes Péter ügyvezető és Rogács István ügyvezető helyettes képviselte. Udvardi Marianna polgármester az esemény kezdetén elmondta, a cég először a testületet tájékoztatta, de mivel a közösségi oldalakon elharapóztak az indulatok, úgy döntöttek szükség van egy szélesebb körű tájékoztatóra.

A fórumon sokan fejezték ki aggodalmukat a bűz miatt

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az Éltex Kft. egyébként hulladékkezeléssel, feldolgozással, újrahasznosítással foglalkozik, valamint egy új tevékenységet is el akartak kezdeni, amelyről a lakosságot nem tájékoztatták, igaz ez nem is törvényben előírt kötelezettségük. A helyiek problémája kettős. Egyrészt az erős szaghatás zavarta őket, amely miatt a hatóságok meg is büntették a céget 100 ezer forintra. Van, aki szerint a hulladékfeldolgozás során használt víz büdös, többen azt mondták, hogy két héten át színes-szagos szennyvizet engedett ki a cég a telephelyről.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nyáron több mázsa hal pusztult el az áramlopásért börtönre ítélt Galambos Lajos mocsai halastavában. A Trivex Kft. akkor is gyanúba keveredett, mert Lajcsi akkor rájuk a környékbeli hulladékfeldolgozó üzemre gyanakodott, hogy az mérgezi a tavat tápláló patakot.