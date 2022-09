A XVII. Megyei Príma Díjátadó Gálaest vendége volt a Prima Primissima-díj alapítója, Demján Sándor özvegye, Lídia asszony, Perlusz László, a VOSZ főtitkára, Dr. Lits József, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke, valamint dr. Kancz Csaba megyei főispán, Dr. Veres Zoltán a megyei közgyűlés főjegyzője, Lusztig Péter, Tatabányai alpolgármestere, Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere, dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, régiós gazdaságfejlesztési kormánybiztos továbbá országgyűlési képviselők, polgármesterek, érdekvédelmi és társadalmi szervezetek, cégek vezetői.

Az estet Pordán Zsigmond, a VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a díjazottak az élet minden területén őrzik és gyarapítják a megye értékeit. Tevékenységükkel pedig új példaképek is születnek mások számára Komárom-Esztergom megyében. A VOSZ elnökének gondolatai után a résztvevők Demján Sándor tiszteletére, emlékére megnézték a róla készült filmet.

A Megyei Vállalkozók Napja alkalmából tizenegy cég tulajdonosa, illetve vezetője vehetett át elismerő oklevelet Perlusz Lászlótól és Pordán Zsigmondtól.

2022-ben a Megyei Év Vállalkozói lettek:

Czink József, a J&E Diesel Kft. tulajdonosa,

Demeter Gyula, a D’OMIKRON-PLUSZ Kft. tulajdonosa,

Jan Gershoj Jensen, a GERSHOJ ENERGIA Kft. tulajdonosa,

Kovács Károly, a Komthermál Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója,

Kovácsné Varga Rózsa, a TÖRSZTI 2001. Kft. tulajdonosa,

Kovács Sándor Attila, a Komtravel Kft. tulajdonosa,

Németh Edina, a B-Vital Kft. tulajdonosa,

Németh Tamás, a Papíros 97 Kft. tulajdonosa,

Styevola István, a Styevola és Fia Kft. tulajdonosa,

Szabó György egyéni vállalkozó.

Kiemelkedő Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért pedig elismerésben részesült Bagdi Gábor, az ENVIROBAU Kft. tulajdonosa.

Mint elhangzott, az Országos Vállalkozók Napján, december 2-án egy megyei vállalkozót is kiemelnek. Gombos István, a Gombos Földgép Kft. tulajdonosa a Művészetek Palotájában az ÉV Vállalkozója elismerést veheti át.

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az est fénypontjaként átadták a Megyei Príma Díjakat és különdíjakat is a megyében élő, a művészet, a tudomány, a kultúra, a sport területén kiemelkedőt alkotó jelölteknek. Mint megtudtuk, a támogatók, a szavazók és a zsűri véleménye egybecsengett.

A legprímábbak Príma plakettet, oklevelet, a Príma Díjjal járó egymillió forintot és a külön erre az alkalomra készíttetett Príma aranymedált vihettek haza. Elsőként Smiger Andrást, az esztergomi Dobó Gimnázium igazgatóját tapsolhatta meg a közönség, aztán Siklósi József építész, majd Román Géza, a Tatabánya Város Szimfonikus Zenekarának művészeti vezetője vehette át a legprímábbaknak járó elismerést.

Takács Zoltán, a 24 Óra és a Kemma.hu főszerkesztője, Reichert Gábor jelölt és Kovács Tibor, a Fogaskerékgyár Kft. ügyvezető igazgatója

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A három hagyományos Príma Díj mellett, és a Príma Közönségdíj helyett az idén Príma Különdíjat is átadtak a gálaesten, mert a legtöbb közönségszavazatot kapott jelöltek a támogatók szavazata alapján egyúttal Príma Díjasak lettek. Az idén összesen 5677 szavazat érkezett a jelöltekre. Különdíjas lett Imrő Dezső súlyemelő vezetőedző, a Demján Sándor emlékére alapított Príma Különdíjat pedig Mórocz István grafikusművész érdemelte ki.

Az díjátadók után a VOSZ megyei elnöksége köszönetét fejezte minden támogatónak az önzetlenül nyújtott segítségért. Ahogyan eddig, most is példa értékű volt az az összefogás a vállalkozók, a hozzájuk csatlakozó önkormányzatok, a megyei kereskedelmi és iparkamara részéről, hogy ezt a nagyszerű kezdeményezést minden évben közösen megvalósíthatják. Nekik is köszönhetően felszínre kerülhetnek megyénk kincsei, példaképei.

Demján Sándor életfilozófiája volt az, hogy álljanak össze a vállalkozások, fogjanak össze a közös cél érdekében, és minden sikerülni fog. A Megyei Príma Díj esetében ez éppen így történt, a gálaest pedig a megye egyik legrangosabb eseménye lett.

A díjátadást követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, régiós gazdaságfejlesztési kormánybiztos mondott pohárköszöntőt, majd gálavacsora következett.