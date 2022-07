Hagyomány, hogy a 24 Óra és a Kemma.hu olvasói is szavazhatnak a megye sport-, szellemi és kulturális életének kimagasló személyiségei közül arra a tízre, akiket az ajánlások alapján a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége megyei szervezetének kuratóriuma a Megyei Príma Díjra jelölt. Mint megtudtuk, a VOSZ megyei Szervezete immár 17. alkalommal adja majd át a díjakat, az idén pedig 96 nevezésből állították válogatták ki a tíz jelöltet.

A tíz jelölt:

Magyar Irodalom: Reichert Gábor irodalomtörténész, szerkesztő

Színház és filmművészet: Múltunk és Jövőnk Egyesület

Képzőművészet: Mórocz István grafikusművész

Tudomány: Kuny Domonkos Múzeum (dr. Schmidtmayer Richárd múzueumigazgató)

Oktatás és köznevelés: Smiger András (Dobó Katalin Gimnázium, igazgató)

Építészet és építőművészet: Siklósi József Ybl díjas építész

Sajtó: Kiss T. József fotóriporter, újságíró

Népművészet és közművelődés: Szegvári Ildikó néptáncoktató

Zeneművészet: Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara (Román Géza művészeti vezető, karmester)

Sport: Imrő Dezső súlyemelő vezetőedző

Indul a közönségszavazás

A szavazásra létrehozott felületünkön augusztus 20-án, reggel nyolc óráig voksolhatnak kedvencükre, arra, aki önök szerint a prímák közt a legprímább. A Megyei Príma Díjátadó Gálaestet, ahogy arról beszámoltunk, szeptember 9-én 18 órakor rendezik meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban. A támogatók szavazata alapján választják ki azt a három Príma Díjast, aki 1-1 millió forint pénzjutalomban részesül, illetve idén is lesz Közönség Príma Díj.

Fontos tudni, hogy voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet, a jelöltek bemutatkozásait a közösségi médiában megoszthatják. Szavazni 2022. augusztus 20-ig lehetséges, egy jelöltre naponta egyszer, Facebook-azonosítójával, hamarosan pedig további szavazási lehetőségek is várják majd önöket. Így a VOSZ megyei szervezetének honlapján, a Forrás rádió weblapján is voksolhatnak majd. Offline módon is tudnak majd szavazni: a jelölteket többször bemutatjuk a 24 Órában. A kedvencük bemutatkozását kivágva és azt postán szerkesztőségünkbe (Tatabánya, 2800, Mártírok útja 44.), vagy a VOSZ irodájába (Tatabánya, 2800, Bárdos lkp. 4/A fsz. 3.) eljuttatva is szavazhatnak.