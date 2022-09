Az ácsteszéri önkormányzat 48,19 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán, amelynek segítségével külső-belső felújításon esik át az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde óvodai része. Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Kossuth Lajos utca 56. szám alatt található óvodaépület felújítására pályázott és nyert támogatást a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhíváson.

A megítélt támogatásból az önkormányzat a felmerült legfontosabb műszaki problémákat, hiányosságokat kívánja megoldani. Az óvoda külső-belső felújításon esik majd át: vizesblokkfelújítás, vízszigetelés, burkolatcsere, vakolatjavítás, teljes külső-belső festés, nyílászárók festése, kerítés építése, játéktároló felújítása. A támogatásból új udvari játékokat, utcabútorokat, fejlesztőeszközöket is vásárolnak. A projekt tervezett befejezési dátuma 2025. március vége.

Szintén a program segítségével, 100 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból szépül meg a Bársonyosi Bóbita Óvoda. A Gárdonyi Géza utca 3. szám alatt található épületen a helyi önkormányzat a felmerült legfontosabb műszaki problémákat, hiányosságokat kívánja megoldani, ezért főként külső felújításokon esik át az intézmény: a szakemberek egyebek mellett új szigetelést, új tetőt- és előtetőt, új teraszburkolatot készítenek, emellett kazáncsere, megújuló energia hasznosítására napelemes rendszer kiépítése és akadálymentesítés valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma szintén 2025. március vége. A fejlesztések eredményeként minden ácsteszéri kisgyermek színvonalas óvodai ellátásban részesülhet a településen belül, a nevelési környezet modernebbé, élhetőbbé válik a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetben.

A programban az eteiek is beruházásnak örvendhetnek: 250 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból egy 20 férőhelyes óvoda épül a településen. Az új intézmény a Jókai Mór utca 13/a szám alatt található üres telekre épül, amely megfelelő lesz a kor színvonalának és az előírásoknak. A támogatásból egy megújuló energiát hasznosító, komplex akadálymentes óvoda épül, melyben csoportszoba és vizesblokk, öltöző, tornaszoba, akadálymentes vizesblokk, mosoda, nevelői szoba, dolgozói öltöző és vizesblokk és melegítőkonyha is lesz. A támogatásból az építés mellett eszközök beszerzése is történik. A projekt a tervek szerint szintén 2025 márciusának végén fejeződik be.