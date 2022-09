– A szezon után a fagylalt a háttérbe szorul, bár az eseményen ezek közül is lehet kóstolni. Emellett süteményekkel, meleg snackekkel készültek a kolléganőim, új termékeket is bemutatunk – árulta el a vezető.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és régiós gazdaságfejlesztési kormánybiztos is mustrálta az újdonságokat

A külső szemlélő számára érdekesen hangozhat, de szeptember elejére zárult le a 2023-as szezon fagylaltválasztékának elkészítése ötlet, név és ízkombináció szinten. Mint alapanyaggyártók, mindig egy negyedévvel előrébb kell gondolkozniuk.

A karácsonyi időszakban a cégen belül már mindenki kóstolja a cégnél a 2023-as fagyikoncepciót. Húszféle receptúrát állítottak össze, izgalmas ízkombinációkban, ezért a téli időszak sem lesz unalmas számukra.

A cukrászati vezető azt sem zárja ki, hogy a következő esztendőben is indulnak az Év Fagylaltja versenyen, de idén is hirtelen ötlet volt csupán, hogy ők is nevezzenek. Volt két kedvenc ízük, a Bella Serrata és a Szicília hercegnője, ezeket mérettették meg. Végül a közönség abszolút szeretetét a mogyorós, csokoládés ízvilágú Bella Serrata nyerte el a versenyen.