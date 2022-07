Az általános iskola után a tatabányai kereskedelmi szakközépiskolába jelentkezett cukrásznak, de először nem vették fel, "csak" szakácsnak. Végül mégis a cukrász osztályban kezdte el a tanulmányait. Büszke arra, hogy 19 évesen már mestervizsgát tett, amely sokaknak nem sikerül ennyi idősen.

– Az akkori szabályok szerint félkész alapanyagokat lehetett vinni magunkkal a mestervizsgára – mondta a cukrász. – A dísztortámra karamell virágcsokrot vittem, de a zsűri nem akarta elhinni, hogy én csináltam. Egy külön terembe hívtak, ahol azt mondták, ha itt is elkészítem, megkapom a mesterlevelet. Sikerült, megkaptam, a zsűri pedig gratulált. Nagy elismerés volt ez nekem a szakmától.

Sárkánygyümölcs - Benkő Pétert arról is kérdeztük, melyek a legnépszerűbb fagylalt ízek. Elmondta, a sárkánygyümölcs népszerűsége töretlen, de a gyerekek szeretik a tejbegríz, a pillecukor és a gumimaci fagyikat is. A cukrász szerencsésnek tartja magát, hiszen szakmája egyben a hobbija is. Párja szintén mestercukrász. – A gyermekeink minden fejlesztés alatt álló receptet előkóstolnak – mondta Benkő Péter. – Ahogy a komáromi központ dolgozói is. Értékelik az ízt, az állagot, a színt, a dekorációt. Nincs két egyforma vélemény, de fontos információkat kapunk, amiket hasznosítunk a későbbiekben.

Büszke emellett arra is, hogy a cégcsoportjukon belül, a német belpiacot követően a legnagyobb értékesítési pozíciót foglalják el Európában.

Az IREKS-Stamag Kft. többször is részt vett már az Év fagylaltja versenyen. 2008-ban a sárkánygyümölcsös fagyival aranyérmet nyertek, a 2018-as rumos dióval pedig bronzot. A cég a Magyar Cukrász Ipartestület kiemelt támogatója is lett, annak érdekében, hogy támogassák az cukrászok új generációjának kinevelését.

Az idén két fagylalttal, a Bella Serrátával és a Szicília hercegnőjével indultak alapanyag kategóriában. A végül közönségdíjat nyert mogyorós, csokoládés ízt egy szakmai úton kóstolták, Szicíliában, a Caffé Siciliában. Benkő Péter már akkor hitt ebben az ízkombinációban, aminek a Bella Serrata, azaz egy szép este nevet adta. A fagyi a vásárlópartnerek és a kollégák körében is népszerű volt, és ahogy a versenyen kiderült, a közönség is imádta.