Az oktatás rendje az idén is kötött, a tanítási és tanítás nélküli napok ritmusa a vonatkozó rendelet szerint alakul. Az első órára szeptember 1-jén, csütörtökön csöngettek be, és az utolsó tanítási nap is csütörtökre esik: a nyári szünet ugyanis 2023. június 15-én köszönt be.

Az első nagyobb szünet az őszi szünet lesz. Október 29. után először november 7-én, hétfőn kell majd iskolába menni. Míg a téli szünet december 22-én kezdődik, és az első tanítási nap két hétre rá, az új évben, 2023. január 3-án, kedden lesz.

A félévi bizonyítványokat 2023. január 20-ig lehet szépíteni, az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket az eredményekről. A tavaszi szünet 2023. április 4-én indul és április 12-én, szerdán lesz az első tanítási nap. A leendő elsősöket 2023. április 20-án és 21-én kell beíratni az iskolába.

Megvan a felvételik dátuma is - A középiskolai felvételire 2022. december 2-ig lehet majd jelentkezni, a központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21. 10 órakor kezdődnek. Pótfelvételire január 31. 14 órakor kerül sor. A szóbelik február 27. és március 14. között zajlanak.

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap lesz. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2023. május 4., míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

Az érettségi vizsgák írásbeli része 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26 között zajlanak, az emelt szintű szóbelire 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14. között kerül sor. A középszintű szóbeli 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30. közötti zajlik.