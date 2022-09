A nagyteremben a színpad előtt roskadásig megpakolt asztalon sorakoztak a finomságok: lekvárok, ivólevek, szörpök, savanyúságok, és csomagolt sütemények. Herendi Judit, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta: ezúttal nemcsak szellemi táplálékkal készültek. Aranyosi Ervin: Lélek-konyha című versének felolvasása után mutatta be vendégét, Szatmári Zsuzsannát, aki pedagógus, szakács és cukrász, és az elmúlt időszakban mélyen beleásta magát a gasztronómia és hagyományőrzés témakörébe.

Szatmári Zsuzsanna elmondta: a különlegességek nagy része a saját kertjükben terem, ezeket dolgozza fel tartósítószermentesen és az előírtnál kevesebb cukorral. A sváb konyhaművészetbe korábban egy vértessomlói asszony, Mici néni vezette be. Azt mondta Zsuzsannának, hogy „minden, ami a háziasszony kezébe kerül, abból jót lehet készíteni”. Ezt az útravalót megfogadta, ahogy azokat a tapasztalásokat is, amelyeket egy olaszországi tanulmányút során sajátított el. A salus konyha sajátosságaira lett figyelmes, amely a helyben és közelben termelt termékek feldolgozására épül. Emellett nagyobbik lánya is inspirálta, aki virág webáruházat működtet, ahol ehető rózsákat is forgalmaz. E három irányból érkezett tapasztalás eredményezte a roskadó asztalon látható gazdag termékkínálatot.

Szó volt a sváb konyháról, a kvircedliről, amely alapvetően egy száraz sütemény, ezért az asszonyok borba, vagy kávéba mártogatták. A jelenlévők is megosztották tapasztalataikat a süteményekről. Elhangzott: a sublótban (fiókos szekrényben) mindig volt valamilyen aprósüti, amelyet az iskolába is vittek a gyerekek. A dióba hempergetett preckedliről, a nuss stangliról és a habos non plus ultráról is szó volt a bemutatón. Ahogy az ivólevekről, lekvárokról, szörpökről. Zsuzsanna elmondta: folyamatosan újabb és újabb termékek előállításán kísérletezik. Minden, ami az udvarukban megterem, gondos előkészítést követően üvegbe kerül. Emellett bodza, akác, és Erdélyből hozatott áfonyából is készül finomság és rózsaszörp.