Az interaktív táblák bármilyen tantárgy esetében és bármilyen korosztálynál jól alkalmazhatók. Általuk könnyebben motiválhatók a tanulók, növelhető az aktivitásuk. Továbbá nagy előnyük, hogy az elvégzett feladatok elmenthetők, könnyebben lehet szemléltetni a tanórákon, interneten információkat lehet keresni, természetesen mindent a megfelelő határok között úgy, hogy a gyermekek előmenetelét, fejlődését, tudásuk gyarapítását szolgálja” – tolmácsolták a Bakonyszombathelyi Benedek Elek testvériskolájának kéréseit.

A bakonyszombathelyiek hozzátették: az intézmény is segített nekik egy összeggel, erre szeretnék motiválni a lakosságot is. Elmondták: a Határtalanul programban már két alkalommal jártak Erdélyben, az Erdővidéken, Benedek Elek szülőfalujában, Kisbaconban. Az ottani Benedek Elek Elemi Iskolával testvériskolai kapcsolatot létesítettek, és azóta is nagyon jó viszonyt ápolnak, csak a személyes találkozást a nagy távolság megnehezíti – tették hozzá.