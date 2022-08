A 400 hektáros Hilltop Borbirtok legmagasabb pontjáról festői látványt nyújt, ahogy a neszmélyi dűlőket a Duna szürkéskék szalagja szegélyezi. A száraz, meleg idő pedig ideális a szőlőszüretnek, illetve a bogyók érésének. Ezt erősítette meg Kamocsay Ákos, a cég főborásza.

– Általában augusztus derekán, elsőként szüreteljük az Irsai Olivért. Ez most is így volt. Már leszedtük mind a harminc hektárt. Ellenben az Irsai olyan népszerű fajta, hogy az igényekhez igazodva, ebből a fajtából vásárolni is kell. Az ültetvényeink a meleget és a szárazságot is jól bírták. Az aszály ugyan sok aggodalomra adott okot, mert a fürtökön nem nőttek a bogyók, de a közelmúlt esőzései, az utolsó pillanatban, még segítettek, „kiteljesedtek” a szőlőszemek – fogalmazott.