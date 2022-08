Az idén huszonnyolc csapat indult a kertvárosi programon, a lecsófesztiválon. Készült hagyományos fajta, paprikából, paradicsomból, hagymából és füstölt szalonnával ízesített verzió is. Számos kondérban megspékelt lecsó fortyogott. A teljesség igénye nélkül sorolandó a káposztás-tejfölös lecsó, a tüskés és a turista, vagy éppen csülkös lecsó is. Magyaros is főtt, de betyárlecsó és édeni recept alapján is készült az étek. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem lehet, hogy a Let-show és a Löcsoda fantázianévvel ellátott ételekben valami extra feltét is főtt, annyi szent, hogy sokak tetszését elnyerte a hangzatos csapatnév.

Alapvetően nem versenyről van szó, hanem örömfőzésről. Szakmai szempontok alapján nem hirdetnek győztest, inkább a lecsóért összegyűjtött adomány mértéke alapján lehet döntősökről beszélni. Magyarán, az lett az első, aki a legtöbb adag ételét értékesítette. Hagyomány, hogy minden évben támogatási céllal rendezik meg a fesztivált a művelődési ház környékén, az idén a Tappancs működésére gyűjtöttek. Pákai Ernő intézményvezető, egyben a program főszervezője elégedetten dőlhet hátra, hiszen a rendezvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Összesen 331 130 forint gyűlt össze az ételekből, amivel a síkvölgyi menhelyet segítik.