Standjuknál a kötélverést lehetett kipróbálni, karkötőket, öveket készíteni. Nyikus Anna hozzátette, az egyesülettel csaknem az összes Mesterségek Ünnepe rendezvényen részt vettek. Céljuk, hogy minél többeket sikerüljön „megfertőzni” a kézművességgel.

A Mesterségek Ünnepének külföldi díszvendége ezúttal Dél-Korea volt, akik izgalmas, látványos felvonulással szórakoztatták a közönséget. Nyikus Anna arról is beszélt, Kínában tett látogatása után nem volt furcsa számára ez a színes, keleti kultúra, a koreai fiatalok pedig be is álltak hozzájuk kötelet verni. Az árusoknak azonban nem sokkal később pakolniuk kellett, mert viharos elejű széllökések érkeztek, így be kellett zárni a standokat.

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Ezt követően a Magyar Ízek utcáján sétáltunk végig, ahol nem éppen pénztárcabarát árakkal találkoztunk. A szintén ez alkalomból rendezett Csárdafesztivál árai azonban még sokkolóbbak voltak, 15 ezer forint alatt nem igazán lehetett megúszni egy étkezést két főre. Viszont a neszmélyi Hilltop borai a kedvezményes listán szerepeltek.

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A Szent István-napi Retro Tabán színpadán már javában zajlott Hevesi Tamás koncertje, kiderült azonban, hogy az államalapítás előtti este hamar véget ér majd. Ekkorra ugyanis megszületett az a döntés, hogy este nyolc órakor a Szent István napi programok minden helyszínét bezárják a közelgő vihar miatt. Hevesit Szikora Róbert és az R-GO követte, azonban mindössze fél óra maradt a bulira. A legnagyobb slágerek – Rég várok valakire, Bombázó, Létezem, Szeretlek is+nem is – elhangoztak, de a zenekar utána búcsúzni is kényszerült. Egy szám erejéig még visszatérek a színpadra, de miután a katona is elballagott, a közönségnek hazafelé kellett vennie az irányt. A sors fintora, hogy az eső csak este 10 körül kezdett el esni, a vihar pedig csak éjjelre érkezett meg...