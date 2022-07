Ahogy korábban beharangoztuk, Duna Napot tartottak Lábatlanon július 2-án szombaton. A csónakháznál, illetve a szabadtéri színpadnál kora délután kezdődtek el a gyermekek és felnőttek számára is ingyenes programok. Bárki kipróbálhatta a kenukat és a kajakokat, motorcsónakkal szelhették a folyó hullámait, vagy éppen kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Mi is vízre pattantunk, pontosabban csónakba, és átszeltük a habokat. A vízről Lábatlan is más arcát mutatta, ekkora távolságról a település több része is látható volt, amely például a 10-es úton autózok elől rejtve marad.

A zene is fontos szerepet játszott a helyszínen, hiszen fellépett a Napvilág zenekar, Filip Gyuri új formációja, A két gitáros a cajonos és a kutya is. Később a Szabadesés, az Elektron Band, végül az X-Faktor tehetségkutató tizedik évadjának győztese, ALEE koncertezett Lábatlanon.