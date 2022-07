1. Megtelik evezősökkel az Öreg-tó – itt a 25. Tatai Regatta

Az idén 25. alkalommal szervezik meg az Új Kajakház Ökoturisztikai Centrumnál Tata nagy evezősversenyét, a Tatai Regattát. Ahogyan az a tata.hu-n is olvasható, ez a második alkalom, hogy Tata Beach Sprint Tengeri Evezősverseny is lesz. Sprint kategóriában, több korcsoportban, párhuzamosan három pályán indul a verseny. A rövid, látványos, a partról is jól követhető eseményre az ország minden pontjáról érkeznek versenyzők.

2. Szulák Andrea érkezik Tatabányára

Ezt a nyarat nem kell a Vértes Agorája nyári kínálatának klasszikus sorozata, az Agora Zenei Esték nélkül töltenünk. Júliusban minden pénteken különleges koncertek várják Tatabánya zeneszerető és -értő közönségét a Zenepavilonnál. A nyitónapon, július, 1-jén, pénteken 19 órától a Tatabányai Black Diamond Big Band áll színpadra, vendégükkel, Szulák Andreával.